Aide humanitaire et famine à Gaza

Alors que le monde s’indigne devant les images de famine à Gaza, le débat en Israël est bien différent.

La guerre est toujours en cours, des otages israéliens sont encore entre les mains du Hamas, et le traumatisme du 7 octobre reste vif. Dans ce contexte, parler de la situation humanitaire des Palestiniens demeure extrêmement délicat.

La journaliste indépendante Emmanuelle Elbaz-Phelps l'a appris à ses dépens en tentant d'aborder le sujet sur le plateau de l’émission où elle collabore chaque semaine.

Écoutez la journaliste indépendante basée à Tel-Aviv, Emmanuelle Elbaz-Phelps, avec Élisabeth Crête jeudi.