L'initiative d'un entrepreneur estrien fait jaser

Un entrepreneur de l’Estrie fait jaser en raison de l’initiative originale qu’il a mise en place dans son commerce de bagels.

Il exige de ses employés qu’ils prennent une pause payée de 30 minutes par jour pour lire. Le cellulaire est interdit pendant cette période.

L’objectif est de stimuler leur curiosité et leur développement personnel.

Écoutez Frédéric Gauld, propriétaire de Bagels Round Top, situé en Estrie, discuter avec Élisabeth Crête, jeudi.