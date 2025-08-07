Action en justice

Plus de deux ans après les excuses officielles du pape qui a reconnu le rôle de l'Église dans les horreurs des pensionnats autochtones, la justice est à nouveau interpellée dans ce dossier.

Une demande d'action collective contre l'Église catholique a été déposée pour tenir celle-ci responsable des abus subis sous son autorité.

Quels sont les objectifs de cette poursuite?

Écoutez Roland Maillet, survivant des pensionnats autochtones et dépositaire de l'action collective, donner les détails à ce sujet, jeudi, au micro du Québec maintenant avec Élisabeth Crête.

Il considère que l'Église doit être tenue légalement responsable de ses abus, parce qu'ils sont survenus sous son autorité et l'objectif est d'obtenir des dommages compensatoires, moraux et punitifs, ainsi que des mesures concrètes de réparation et de soutien à la guérison.