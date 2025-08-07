En 2000 à Rimouski

Le chanteur Luck Mervil a été reconnu coupable d’agression sexuelle, jeudi, à Rimouski.

Il avait subi l'hiver dernier un procès concernant le viol d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel il y a 25 ans, après une rencontre dans un bar.

En 2018, Luck Mervil a écopé d'une peine de six mois dans la collectivité pour exploitation sexuelle et il a été inscrit au registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans.

Écoutez la journaliste de La Presse, Mayssa Ferah, faire le point sur cette affaire avec Élisabeth Crête, jeudi.