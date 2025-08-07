 Aller au contenu
Économie
Négociations, tarifs, menaces...

«Trump ne respecte pas les accords de libre-échange» -Jean Charest

Le midi

le 7 août 2025 14:58

Denis Lévesque
Donald Trump / (AP Photo/Alex Brandon)

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a exprimé ses inquiétudes concernant le non-respect par Donald Trump des accords de libre-échange déjà en place, suggérant que les États-Unis pourraient imposer des tarifs, malgré les accords existants, comme celui de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Quels sont les risques pour le Canada de négocier avec un président imprévisible comme Trump?

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines, discuter du sujet, jeudi, au Midi avec Denis Lévesque. 

«Le danger que nous voyons venir, c'est que si on entre dans la négociation de l'accord de libre-échange avec des tarifs en place, ça va devenir la logique qui va être installée en permanence dans les relations commerciales entre nous [Canada, États-Unis, Mexique], et on veut éviter ce scénario, d'où les efforts actuels pour essayer d'éliminer les tarifs.» 

Jean Charest

