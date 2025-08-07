Négociations, tarifs, menaces...

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a exprimé ses inquiétudes concernant le non-respect par Donald Trump des accords de libre-échange déjà en place, suggérant que les États-Unis pourraient imposer des tarifs, malgré les accords existants, comme celui de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Quels sont les risques pour le Canada de négocier avec un président imprévisible comme Trump?

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines, discuter du sujet, jeudi, au Midi avec Denis Lévesque.