 Aller au contenu
Société
Son logement ne lui coûte rien

À 20 ans, elle est logée gratuitement dans une RPA grâce à du bénévolat

par 98.5

0:00
11:49

Entendu dans

Le midi

le 7 août 2025 14:33

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
À 20 ans, elle est logée gratuitement dans une RPA grâce à du bénévolat
Maïa Malkassoff, une étudiante, participe à un programme innovant où elle vit dans une résidence privée pour aînés (RPA) en échange de 10 heures de bénévolat. / Kzenon / Adobe Stock

Le loyer moyen d'un 4 1/2, à Montréal, est maintenant de 1930 $, selon les données de Statistique Canada publiées en juin.

Maïa Malkassoff, une étudiante en psychoéducation à l'Université de Montréal, a trouvé une façon de ne pas avoir à débourser un seul dollar pour se loger, alors qu'elle vient tout juste de quitter le nid familial.

Elle participe à un programme innovant où elle vit dans une résidence privée pour aînés (RPA) en échange de 10 heures de bénévolat.

Écoutez Maïa Malkassoff en discuter au micro de Denis Lévesque jeudi.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Qui assure la sécurité et la qualité de nos aliments?
Le Québec maintenant
Qui assure la sécurité et la qualité de nos aliments?
0:00
7:07
Les pensionnats autochtones: la responsabilité de l'Église catholique
Le Québec maintenant
Les pensionnats autochtones: la responsabilité de l'Église catholique
0:00
9:23

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
«Trump ne respecte pas les accords de libre-échange» -Jean Charest
Négociations, tarifs, menaces...
«Trump ne respecte pas les accords de libre-échange» -Jean Charest
«C'est une échelle éthique qui est différente» -Sarah Guénette
Animaux sollicités pour des prédateurs de zoo
«C'est une échelle éthique qui est différente» -Sarah Guénette
«Une mauvaise chose, car c'est de la compétition déloyale» -Marilyne Baril
Les effets de la «fast-fashion»
«Une mauvaise chose, car c'est de la compétition déloyale» -Marilyne Baril
Uber: des centaines de milliers de plaintes pour inconduite sexuelle
Aux États-Unis, entre 2017 et 2022
Uber: des centaines de milliers de plaintes pour inconduite sexuelle
Le danger des défis lancés sur les réseaux sociaux
Le summum du n'importe quoi?
Le danger des défis lancés sur les réseaux sociaux
Hydro pourra mieux payer ses dirigeants: «Les arguments sont fallacieux»
L'argent des contribuables
Hydro pourra mieux payer ses dirigeants: «Les arguments sont fallacieux»
Le chanteur Luck Mervil coupable d’agression sexuelle
Rimouski
Le chanteur Luck Mervil coupable d’agression sexuelle
«Doug Ford a-t-il d'autres ambitions?» -Tasha Kheiriddin
Le PM ontarien propose des tarifs réciproques
«Doug Ford a-t-il d'autres ambitions?» -Tasha Kheiriddin
Fierté Montréal: Michelle Blanc ne mâche pas ses mots
Chicane de famille
Fierté Montréal: Michelle Blanc ne mâche pas ses mots
«L'histoire se poursuit et Victoria Mboko peut vraiment aller jusqu'au bout»
Omnium Banque Nationale
«L'histoire se poursuit et Victoria Mboko peut vraiment aller jusqu'au bout»
Le duel entre Victoria Mboko et Elena Rybakina est prévu à 18h
Omnium Banque Nationale
Le duel entre Victoria Mboko et Elena Rybakina est prévu à 18h
Des lévriers de chasse destinés à une mort atroce en Espagne
Des Québécois à la rescousse
Des lévriers de chasse destinés à une mort atroce en Espagne
Rencontre virtuelle entre Mark Carney et ses homologues provinciaux
Des vacances interrompues
Rencontre virtuelle entre Mark Carney et ses homologues provinciaux
Quelles sont les lois municipales concernant la coupe des arbres?
Le midi
Quelles sont les lois municipales concernant la coupe des arbres?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:00