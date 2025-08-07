Son logement ne lui coûte rien

Le loyer moyen d'un 4 1/2, à Montréal, est maintenant de 1930 $, selon les données de Statistique Canada publiées en juin.

Maïa Malkassoff, une étudiante en psychoéducation à l'Université de Montréal, a trouvé une façon de ne pas avoir à débourser un seul dollar pour se loger, alors qu'elle vient tout juste de quitter le nid familial.

Elle participe à un programme innovant où elle vit dans une résidence privée pour aînés (RPA) en échange de 10 heures de bénévolat.

