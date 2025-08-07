 Aller au contenu
Les effets de la «fast-fashion»

«Une mauvaise chose, car c'est de la compétition déloyale» -Marilyne Baril

le 7 août 2025 14:14

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Une mauvaise chose, car c'est de la compétition déloyale» -Marilyne Baril
Les pratiques de compagnies de la mode éphémère (fast-fashion) affectent les commerçants locaux. / PhotoGranary/ Adobe Stock

Les bannières de la mode éphémère (fast fashion) telles que Shein et Temu font baisser les ventes des commerçants québécois. 

Ces détaillants de mode en ligne gagnent toujours en popularité comme leurs prix sont très plus bas.

La présence de ces géants chinois à Montréal, est-ce une bonne ou une mauvaise chose?

Écoutez Marilyne Baril, propriétaire de l'atelier boutique Marigold et enseignante en design et marketing de mode au Collège LaSalle, expliquer le tout, jeudi, au Midi.

 «Ils [Shein et Temu] ne respectent pas les mêmes lois canadiennes que les fabricants canadiens qui sont dans le même marché qu'eux.»

Marilyne Baril

