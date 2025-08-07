Les effets de la «fast-fashion»

Les bannières de la mode éphémère (fast fashion) telles que Shein et Temu font baisser les ventes des commerçants québécois.

Ces détaillants de mode en ligne gagnent toujours en popularité comme leurs prix sont très plus bas.

La présence de ces géants chinois à Montréal, est-ce une bonne ou une mauvaise chose?

Écoutez Marilyne Baril, propriétaire de l'atelier boutique Marigold et enseignante en design et marketing de mode au Collège LaSalle, expliquer le tout, jeudi, au Midi.