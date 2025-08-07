Un défi dangereux sur la plateforme TikTok, qui consiste à reproduire la pose de la chanteuse Nicki Minaj dans High School, a mené à la blessure grave d'une influenceuse russe.

Cet accident malheureux expose les risques des défis sur les réseaux sociaux et la pression pour obtenir des vues, illustrant les dangers associés à la quête de célébrité instantanée.

Avons-nous atteint le summum du «n’importe quoi» sur les réseaux sociaux?

