Chicane de famille

Fierté Montréal a présenté des excuses aux communautés juives après avoir exclu deux groupes de son défilé la semaine dernière.

Rappelons que lundi, le président du conseil d'administration de Fierté Montréal, Bernard Truong, a annoncé sa démission en plein festival, invoquant des raisons personnelles.

Plusieurs controverses ont éclaté au cours des derniers jours.

Écoutez la femme d'affaires, conférencière et blogueuse Michelle Blanc, commenter la situation jeudi au micro de Denis Lévesque à l'émission Le midi.

Elle critique l'exclusion systémique au sein de la communauté et la contradiction des idéologies intersectionnelles, tout en partageant son expérience personnelle et professionnelle positive en tant que transsexuelle.