Société
Chicane de famille

Fierté Montréal: Michelle Blanc ne mâche pas ses mots

Le midi

le 7 août 2025 12:51

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Fierté Montréal: Michelle Blanc ne mâche pas ses mots
Rien ne va plus à Fierté Montréal. / christian / Adobe Stock

Fierté Montréal a présenté des excuses aux communautés juives après avoir exclu deux groupes de son défilé la semaine dernière.

Rappelons que lundi, le président du conseil d'administration de Fierté Montréal, Bernard Truong, a annoncé sa démission en plein festival, invoquant des raisons personnelles.

Plusieurs controverses ont éclaté au cours des derniers jours.

Écoutez la femme d'affaires, conférencière et blogueuse Michelle Blanc, commenter la situation jeudi au micro de Denis Lévesque à l'émission Le midi.

Elle critique l'exclusion systémique au sein de la communauté et la contradiction des idéologies intersectionnelles, tout en partageant son expérience personnelle et professionnelle positive en tant que transsexuelle.

«À force de tout le temps récriminer, de se faire des "safe space" où on on dit aux gens: "Vous n'avez pas le droit de venir là, c'est seulement ceux qui sont choisis pour être dans cet espace sécuritaire." On invente des mots pour dire que ceux qui ne font pas partie de la gang, eux autres, c'est des cisgenres. Puis après ça, on demande à ces gens-là de nous accepter. Il y a quand même un petit peu d'irrationalité.»

Michelle Blanc

