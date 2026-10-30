Accessibilité au régime canadien

La vérificatrice générale du Canada a affirmé dans son rapport publié jeudi que le régime de soins dentaires, auquel 1,4 million de citoyens sont inscrits, pourrait améliorer son accessibilité.
Quels changements pourraient être apportés ?
Écoutez la Dr Liliane Malczewski, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec, faire le point sur le sujet, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.
«Il y a quand même quelques irritants sur le terrain. On constate que les patients, souvent, ont été mal informés de la portée de ce programme-là. Et il y a une différence entre le guide tarifaire élaboré par le fédéral et le guide provincial. Donc, les patients, souvent, arrivent au cabinet et ont une carte sur laquelle il est inscrit qu'ils sont couverts à 100 %. Et malheureusement, il y a parfois un écart qui va jusqu'à 30 % au niveau des frais.»