Accessibilité au régime canadien

La vérificatrice générale du Canada a affirmé dans son rapport publié jeudi que le régime de soins dentaires, auquel 1,4 million de citoyens sont inscrits, pourrait améliorer son accessibilité.

Quels changements pourraient être apportés ?

Écoutez la Dr Liliane Malczewski, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec, faire le point sur le sujet, vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.