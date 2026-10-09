Alimentation

L'imposition du symbole nutritionnel en forme de loupe sur les emballages alimentaires a un impact concret sur l'industrie agroalimentaire et le comportement des consommateurs.

Selon un sondage fait par l'Université Dalhousie, 50 % des consommateurs ont déjà modifié leurs choix à l'épicerie pour un produit de la même catégorie sans avertissement.

Face à ce changement d'habitude et pour éviter d'afficher le logo d'avertissement de teneur élevée en sucre, sel ou gras saturés, plusieurs fabricants retravaillent désormais leurs recettes.

Quelles sont les nuances et comment faire ses achats basés sur ces avertissements?

Écoutez Isabelle Huot, autrice, conférencière et docteure en nutrition, rapporter l'impact de cette initiative, vendredi, à La commission.