87 blocs opératoires publics fermés chaque jour

Alors que près de 20 % des chirurgies sont redirigées vers le secteur privé et que 87 blocs opératoires publics demeurent fermés chaque jour au Québec, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Julie Bouchard, réfute l'idée que les infirmières en soient responsables.

Confrontée par les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau sur un taux d'absentéisme record de 21 % qui équivaut à 16 000 absences quotidiennes, Mme Bouchard appelle à analyser les causes réelles de cet épuisement généralisé plutôt qu'à blâmer le personnel.

Elle réclame une amélioration concrète des conditions de travail et une meilleure écoute patronale pour restaurer la capacité du réseau public.

Écoutez les explications de la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.