Sommet Canada–Europe

Le chef de l'opposition officielle, Charles Milliard, a vivement critiqué l'absence du premier ministre québécois au dîner officiel réunissant les hauts dirigeants de l'Union européenne.

Présent aux côtés de plusieurs ex-premiers ministres et gens d’affaires, il a insisté sur l’impératif diplomatique d’occuper le terrain.

Selon lui, les partenariats en défense, en intelligence artificielle et en éducation justifiaient pleinement la présence du Québec auprès de puissances démocratiques.

Écoutez le chef du PLQ, vendredi midi au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.

Écorchant le gouvernement pour ses tensions récentes et l’embauche controversée de Jacinthe-Ève Arel, Charles Milliard déplore un bilan dominé par la discorde au détriment des retombées économiques.