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Pollution et santé

Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 9 octobre 2026 15:14

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?
Vivre près d’une route passante augmente les risques d’asthme et de maladies respiratoires, surtout chez les personnes vulnérables. / Adobe Stock

Habiter près d’une route passante nuit-il à votre santé? 

Dr Stéphane Perron, spécialiste de la pollution atmosphérique à l'INSPQ, répond à la question.

Le médecin précise que la proximité immédiate d'axes très fréquentés (à moins de 50 mètres) est associée à un risque accru de développement de l'asthme chez les enfants et peut accentuer les décès lors de vagues de chaleur. 

Écoutez-le expliquer le tout, vendredi à La commission

Le Dr Perron se veut rassurant : l'organisme dispose de barrières naturelles efficaces pour résister à cette exposition.

Ce sont surtout les personnes souffrant déjà de maladies chroniques, les fumeurs ou les personnes vulnérables qui en subissent les contrecoups.

Il rappelle ainsi que le maintien d'une bonne hygiène de vie globale (activité physique, alimentation équilibrée, absence de tabac) demeure la meilleure protection individuelle contre les méfaits de la pollution.

«Ce qu'il y a de plus facilement documenté, mesurable, c'est les enfants qui vivent à côté des autoroutes où il y a beaucoup de poussière, on peut constater un petit peu plus de développement d'asthme.» 

Dr Stéphane Perron

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