Netanyahou obtient 54 sièges à l'élection

Un scrutin législatif crucial a eu lieu mardi en Israël, marqué par un taux de participation record et une issue incertaine.

Si le Likoud de Benyamin Netanyahou conserve une pluralité de sièges, aucune faction n'atteint le seuil majoritaire de 61 députés au parlement israélien, la Knesset.

Entre le poids potentiel des partis arabes, les revendications des factions religieuses et la position de l'opposition menée par Gadi Eisenkot, le pays s'apprête à vivre d'intenses tractations politiques.

Écoutez Jean-François Lépine expliquer le tout, mercredi à Lagacé le matin, lors de sa chronique sur les affaires internationales.