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Netanyahou obtient 54 sièges à l'élection

Israël: «On risque de s'embourber dans des négociations interminables»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 octobre 2026 09:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Israël: «On risque de s'embourber dans des négociations interminables»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Un scrutin législatif crucial a eu lieu mardi en Israël, marqué par un taux de participation record et une issue incertaine.

Si le Likoud de Benyamin Netanyahou conserve une pluralité de sièges, aucune faction n'atteint le seuil majoritaire de 61 députés au parlement israélien, la Knesset.

Entre le poids potentiel des partis arabes, les revendications des factions religieuses et la position de l'opposition menée par Gadi Eisenkot, le pays s'apprête à vivre d'intenses tractations politiques. 

Écoutez Jean-François Lépine expliquer le tout, mercredi à Lagacé le matin, lors de sa chronique sur les affaires internationales. 

«C'est un scrutin proportionnel intégral, c'est extrêmement complexe [...] c'est extrêmement difficile d'avoir le fameux chiffre magique qui est le 61, c'est la majorité.» 

Jean-François Lépine

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