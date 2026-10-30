 Aller au contenu
Élections de mi-mandat aux États-Unis

Donald Trump change d’idée sur des rassemblements: «Ça sent la panique»

par 98.5

0:00
10:40

Entendu dans

La commission

le 30 octobre 2026 13:39

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Donald Trump change d’idée sur des rassemblements: «Ça sent la panique»
Donald Trump participera finalement à des rassemblements en Iowa et au Kansas. / The Associated press

Les élections de mi-mandat arrivent à grands pas aux États-Unis et les rassemblements partisans, que ce soit du côté républicain ou démocrate, se multiplient dans tous les États. 

Jeudi, le parti républicain avait annoncé qu’une vingtaine de ces rassemblements seraient faits en virtuel, mais le discours a rapidement changé. 

Donald Trump a finalement indiqué qu’il tiendra des rassemblements de campagne en Iowa et au Kansas. 

Qu’est-ce que ce revirement de situation envoie comme message?

Écoutez Alexandre Sirois, éditorialiste à La Presse qui a été correspondant à Washington, à l’émission La commission

Vous aimerez aussi

Élections de mi-mandat: «Le star système démocrate sera à l'oeuvre»
Le Québec maintenant
Élections de mi-mandat: «Le star système démocrate sera à l'oeuvre»
0:00
6:09
L'élection en Alaska au Sénat est plus que jamais controversée
Le Québec maintenant
L'élection en Alaska au Sénat est plus que jamais controversée
0:00
6:52
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Jeûne intermittent: est-ce une méthode efficace pour perdre du poids?
Rattrapage
Chronique nutrition
Jeûne intermittent: est-ce une méthode efficace pour perdre du poids?
Publicité: pourquoi les Québécois ont-ils une aversion envers l'usage de l'IA?
Rattrapage
Utilisée par certaines entreprises
Publicité: pourquoi les Québécois ont-ils une aversion envers l'usage de l'IA?
Membre associé de l’UE: «C’est comme être leur meilleur "chum"»
Rattrapage
Certains pays s’y opposent
Membre associé de l’UE: «C’est comme être leur meilleur "chum"»
Soins dentaires: «Les patients sont mal informés de la portée du programme»
Rattrapage
Accessibilité au régime canadien
Soins dentaires: «Les patients sont mal informés de la portée du programme»
Le Canada s’approche de l’UE: «Je me demande comment Trump va réagir»
Rattrapage
Futur membre associé
Le Canada s’approche de l’UE: «Je me demande comment Trump va réagir»
«Il y a un désintérêt du Québec dans la haute fonction publique fédérale»
Rattrapage
Entente Canada-Europe
«Il y a un désintérêt du Québec dans la haute fonction publique fédérale»
Crise hospitalière: l'arrivée précoce des virus engorge nos urgences
Rattrapage
Lits bloqués et première ligne déficiente
Crise hospitalière: l'arrivée précoce des virus engorge nos urgences
Canada-UE: «On s’est tenu debout tout en étant au travail» -Pascal Paradis
Rattrapage
Le diplomate représentait le PM au sommet
Canada-UE: «On s’est tenu debout tout en étant au travail» -Pascal Paradis
9 députés pour préparer l’indépendance: «C’est beaucoup de ressources»
Rattrapage
Gouvernement péquiste
9 députés pour préparer l’indépendance: «C’est beaucoup de ressources»
Dîner officiel: Charles Milliard dénonce le boycottage du gouvernement québécois
Rattrapage
Sommet Canada–Europe
Dîner officiel: Charles Milliard dénonce le boycottage du gouvernement québécois
Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?
Rattrapage
Pollution et santé
Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?
35 000 personnes inscrites pour courir ce weekend
Rattrapage
Marathon de Montréal
35 000 personnes inscrites pour courir ce weekend
Imposition de la loupe nutritionnelle: une solution qui porte ses fruits
Rattrapage
Alimentation
Imposition de la loupe nutritionnelle: une solution qui porte ses fruits
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
Rattrapage
Droits des consommateurs
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis