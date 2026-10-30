Élections de mi-mandat aux États-Unis

Les élections de mi-mandat arrivent à grands pas aux États-Unis et les rassemblements partisans, que ce soit du côté républicain ou démocrate, se multiplient dans tous les États.

Jeudi, le parti républicain avait annoncé qu’une vingtaine de ces rassemblements seraient faits en virtuel, mais le discours a rapidement changé.

Donald Trump a finalement indiqué qu’il tiendra des rassemblements de campagne en Iowa et au Kansas.

Qu’est-ce que ce revirement de situation envoie comme message?

Écoutez Alexandre Sirois, éditorialiste à La Presse qui a été correspondant à Washington, à l’émission La commission.