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Lits bloqués et première ligne déficiente

Crise hospitalière: l'arrivée précoce des virus engorge nos urgences

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Entendu dans

La commission

le 30 octobre 2026 12:56

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Crise hospitalière: l'arrivée précoce des virus engorge nos urgences
La commission / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

La saison des virus respiratoires frappe les hôpitaux québécois avec plusieurs semaines d'avance, plongeant déjà les urgences du Grand Montréal dans un engorgement critique. 

Le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, le Dr Gilbert Boucher, indique que l'afflux précoce de virus respiratoires s'ajoute à des failles structurelles majeures. 

Selon lui, environ 20% des lits hospitaliers à Montréal et à Laval demeurent occupés par des patients qui n'ont plus besoin d'y être, tandis que l'accès difficile aux soins de première ligne pousse la population vers les urgences. 

Écoutez le spécialiste en médecine d'urgence, vendredi midi à La commission

Il craint des semaines particulièrement éprouvantes à l'approche du pic d'influenza...

«Le gros problème, c'est juste que c'est très, très engorgé dans notre système. Beaucoup de lits qui sont bloqués dans nos hôpitaux, presque 20 % des lits de l'île de Montréal puis de Laval en ce moment, qui sont occupés par des patients qui n'ont plus besoin d'être là.» 

Dr Gilbert Boucher

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