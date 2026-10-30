Lits bloqués et première ligne déficiente

La saison des virus respiratoires frappe les hôpitaux québécois avec plusieurs semaines d'avance, plongeant déjà les urgences du Grand Montréal dans un engorgement critique.

Le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, le Dr Gilbert Boucher, indique que l'afflux précoce de virus respiratoires s'ajoute à des failles structurelles majeures.

Selon lui, environ 20% des lits hospitaliers à Montréal et à Laval demeurent occupés par des patients qui n'ont plus besoin d'y être, tandis que l'accès difficile aux soins de première ligne pousse la population vers les urgences.

Écoutez le spécialiste en médecine d'urgence, vendredi midi à La commission.

Il craint des semaines particulièrement éprouvantes à l'approche du pic d'influenza...