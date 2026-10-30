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Indifférence, le mot de la semaine

«Mark Carney n’est pas contre le Québec, mais il n’en a rien à cirer du Québec»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 30 octobre 2026 10:22

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christian Dufour
Christian Dufour
«Mark Carney n’est pas contre le Québec, mais il n’en a rien à cirer du Québec»
Christian Dufour / Cogeco Média

La semaine a été, comme à l’habitude, chargée en actualité, particulièrement sur la scène politique. 

La nomination de la commentatrice Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet au sein du gouvernement péquiste fait fortement réagir. 

Mais pour le politologue Christian Dufour, c’est plutôt la chicane entre le premier ministre du Canada, Mark Carney, et celui du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, qui l’a marqué. 

Le chef du gouvernement réclamait un droit de parole lors du sommet Canada-Union européenne, ce que le premier ministre lui a refusé. 

Paul St-Pierre Plamondon a donc décidé de ne pas participer à la rencontre. Le Québec est plutôt représenté par le nouveau diplomate en chef, Pascal Paradis. 

Écoutez Christian Dufour, politologue, revenir sur l’actualité politique au micro de Marie-Eve Tremblay, vendredi.

«Mot mot de la semaine, je dirais indifférence. Ce qui me frappe, c’est l’indifférence très profonde de Mark Carney envers le Québec. Il n’est pas contre le Québec, mais il n’en a rien à cirer du Québec.»

Christian Dufour

Et selon vous, quel mot définit le mieux l’actualité de la semaine?

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