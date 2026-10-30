Indifférence, le mot de la semaine

La semaine a été, comme à l’habitude, chargée en actualité, particulièrement sur la scène politique.

La nomination de la commentatrice Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet au sein du gouvernement péquiste fait fortement réagir.

Mais pour le politologue Christian Dufour, c’est plutôt la chicane entre le premier ministre du Canada, Mark Carney, et celui du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, qui l’a marqué.

Le chef du gouvernement réclamait un droit de parole lors du sommet Canada-Union européenne, ce que le premier ministre lui a refusé.

Paul St-Pierre Plamondon a donc décidé de ne pas participer à la rencontre. Le Québec est plutôt représenté par le nouveau diplomate en chef, Pascal Paradis.

Écoutez Christian Dufour, politologue, revenir sur l’actualité politique au micro de Marie-Eve Tremblay, vendredi.