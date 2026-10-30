Futur membre associé

Le premier ministre Mark Carney a annoncé vendredi, lors de la conclusion du Sommet Canada-Union européenne, que le Canada allait bel et bien devenir un «membre associé» de l'UE.

Il a fait cette déclaration lors de son point de presse dans lequel il a confirmé la signature d’un accord visant à augmenter les partenariats, notamment dans les domaines de l’économie, de la défense et du commerce électronique.

Écoutez l’éditorial de Nathalie Normandeau avec Frédéric Labelle, vendredi, à La commission.

Elle se questionne notamment à savoir quelle sera la réaction du président américain Donald Trump face à ce nouveau rapprochement entre le Canada et l’Union européenne.

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