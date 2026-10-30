Entente Canada-Europe

Un échange percutant en comité parlementaire a révélé l'incapacité de hauts fonctionnaires d'Affaires mondiales Canada à définir la doctrine Gérin-Lajoie.
Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe a qualifié cette situation de démonstration flagrante de l'ignorance d'Ottawa envers le Québec et ses politiques.
Rappelant que cette doctrine encadre le prolongement international des compétences provinciales depuis six décennies, le député a aussi réagi au nouveau statut de membre associé du Canada avec l'Union européenne.
Écoutez Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québecois, vendredi à La commission.
«Tout ce qui est de champ de compétence du Québec, qu'il soit partagé ou exclusif au Québec, ça nous donne le droit d'aller sur la scène internationale et de défendre ces champs de compétence là dans des ententes internationales.»