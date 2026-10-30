Entente Canada-Europe

Un échange percutant en comité parlementaire a révélé l'incapacité de hauts fonctionnaires d'Affaires mondiales Canada à définir la doctrine Gérin-Lajoie.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe a qualifié cette situation de démonstration flagrante de l'ignorance d'Ottawa envers le Québec et ses politiques.

Rappelant que cette doctrine encadre le prolongement international des compétences provinciales depuis six décennies, le député a aussi réagi au nouveau statut de membre associé du Canada avec l'Union européenne.

Écoutez Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean pour le Bloc québecois, vendredi à La commission.