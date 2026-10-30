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Le diplomate représentait le PM au sommet

Canada-UE: «On s’est tenu debout tout en étant au travail» -Pascal Paradis

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Entendu dans

La commission

le 30 octobre 2026 12:40

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Canada-UE: «On s’est tenu debout tout en étant au travail» -Pascal Paradis
Pascal Paradis, diplomate et négociateur en chef du Québec / La Presse Canadienne

Empêché de prononcer un discours lors du sommet Canada-Union européenne, le premier ministre du Québec Paul St-Pierre Plamondon a décidé d’envoyer le nouveau négociateur en chef pour le présenter. 

Le diplomate Pascal Paradis a notamment participé au dîner officiel jeudi soir. 

Est-ce que sa présence à l’évènement a été fructueuse? Que pense-t-il de l’attitude de Mark Carney? Le Québec sort-il gagnant de cet épisode de chicane avec Ottawa?

Écoutez Pascal Paradis, diplomate et négociateur en chef du Québec, à l’émission La commission

«On a eu une soirée productive, une soirée fructueuse. J’ai pu avoir un dialogue, des échanges, avec la présidente de la Commission européenne, avec le président du Conseil européen. [...] Tous ceux qui disent qu’on n’était pas présent, que c’était une chaise vide. Ce n’est pas vrai. [...] On s’est tenu debout sur un principe qui est important, c’est-à-dire que le gouvernement fédéral a privé le Québec d’une voix officielle. [...] Il faut se tenir debout pour ce principe tout en étant au travail.»

Pascal Paradis

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