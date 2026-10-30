Le diplomate représentait le PM au sommet

Empêché de prononcer un discours lors du sommet Canada-Union européenne, le premier ministre du Québec Paul St-Pierre Plamondon a décidé d’envoyer le nouveau négociateur en chef pour le présenter.

Le diplomate Pascal Paradis a notamment participé au dîner officiel jeudi soir.

Est-ce que sa présence à l’évènement a été fructueuse? Que pense-t-il de l’attitude de Mark Carney? Le Québec sort-il gagnant de cet épisode de chicane avec Ottawa?

Écoutez Pascal Paradis, diplomate et négociateur en chef du Québec, à l’émission La commission.