Même s’il a promis de ne pas tenir de référendum sur la souveraineté du Québec tant que Donald Trump est le locataire de la Maison-Blanche, Paul St-Pierre Plamondon s’attelle déjà à la tâche.
Le Montreal Gazette nous a appris cette semaine que le premier ministre du Québec a nommé une équipe d’adjoints parlementaires pour consolider et promouvoir l’option indépendantiste.
Neuf députés se sont vus confier cette tâche et ceux-ci auront le mandat d’appuyer la ministre responsable de l’accession du Québec à l’indépendance, Catherine Gentilcore.
Écoutez l’ouverture de l’émission La commission avec Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, vendredi.
«Pour un premier ministre qui nous a dit, pendant la campagne, qu’il n’avait pas l’intention de parler de souveraineté, d’indépendance [...] avant que Trump ne quitte la Maison-Blanche. Là, on apprend qu’il mobilise énormément de ressources.»
Il est aussi question de l’embauche de Jacinthe-Ève Arel comme directrice de cabinet au sein du gouvernement péquiste.
«C’est une personnalité que j’ai toujours trouvé insaisissable. Par ses propos, ses arguments toujours un peu sur la ligne. Filtre avec les conspis en se mouillant, mais pas totalement. Semble admirer Trump, mais pas totalement. Toujours un peu partout, toujours un peu nulle part.»