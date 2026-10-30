 Aller au contenu
Gouvernement péquiste

9 députés pour préparer l’indépendance: «C’est beaucoup de ressources»

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

La commission

le 30 octobre 2026 12:24

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
9 députés pour préparer l’indépendance: «C’est beaucoup de ressources»
La commission / Cogeco Média

Même s’il a promis de ne pas tenir de référendum sur la souveraineté du Québec tant que Donald Trump est le locataire de la Maison-Blanche, Paul St-Pierre Plamondon s’attelle déjà à la tâche. 

Le Montreal Gazette nous a appris cette semaine que le premier ministre du Québec a nommé une équipe d’adjoints parlementaires pour consolider et promouvoir l’option indépendantiste. 

Neuf députés se sont vus confier cette tâche et ceux-ci auront le mandat d’appuyer la ministre responsable de l’accession du Québec à l’indépendance, Catherine Gentilcore. 

Écoutez l’ouverture de l’émission La commission avec Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, vendredi. 

«Pour un premier ministre qui nous a dit, pendant la campagne, qu’il n’avait pas l’intention de parler de souveraineté, d’indépendance [...] avant que Trump ne quitte la Maison-Blanche. Là, on apprend qu’il mobilise énormément de ressources.»

Nathalie Normandeau

Il est aussi question de l’embauche de Jacinthe-Ève Arel comme directrice de cabinet au sein du gouvernement péquiste. 

«C’est une personnalité que j’ai toujours trouvé insaisissable. Par ses propos, ses arguments toujours un peu sur la ligne. Filtre avec les conspis en se mouillant, mais pas totalement. Semble admirer Trump, mais pas totalement. Toujours un peu partout, toujours un peu nulle part.»

Frédéric Labelle

Vous aimerez aussi

Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
Lagacé le matin
Doctrine Gérin-Lajoie: «Ce n'est pas reconnu par Ottawa, en aucun cas»
0:00
10:48
«Mark Carney n’est pas contre le Québec, mais il n’en a rien à cirer du Québec»
L'instinct Marie-Eve
«Mark Carney n’est pas contre le Québec, mais il n’en a rien à cirer du Québec»
0:00
12:19
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Canada s’approche de l’UE: «Je me demande comment Trump va réagir»
Rattrapage
Futur membre associé?
Le Canada s’approche de l’UE: «Je me demande comment Trump va réagir»
Crise hospitalière: l'arrivée précoce des virus engorge nos urgences
Rattrapage
Lits bloqués et première ligne déficiente
Crise hospitalière: l'arrivée précoce des virus engorge nos urgences
Canada-UE: «On s’est tenu debout tout en étant au travail» -Pascal Paradis
Rattrapage
Le diplomate représentait le PM au sommet
Canada-UE: «On s’est tenu debout tout en étant au travail» -Pascal Paradis
Dîner officiel: Charles Milliard dénonce le boycottage du gouvernement québécois
Rattrapage
Sommet Canada–Europe
Dîner officiel: Charles Milliard dénonce le boycottage du gouvernement québécois
Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?
Rattrapage
Pollution et santé
Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?
35 000 personnes inscrites pour courir ce weekend
Rattrapage
Marathon de Montréal
35 000 personnes inscrites pour courir ce weekend
Imposition de la loupe nutritionnelle: une solution qui porte ses fruits
Rattrapage
Alimentation
Imposition de la loupe nutritionnelle: une solution qui porte ses fruits
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
Rattrapage
Droits des consommateurs
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
L'hiver à Gaza: «Des centaines de milliers de gens sont encore sous des tentes»
Rattrapage
Crise humanitaire au Proche-Orient
L'hiver à Gaza: «Des centaines de milliers de gens sont encore sous des tentes»
Revers à Québec: le PQ confronté à la vague conservatrice
Rattrapage
Caucus du Parti québécois à Drummondville
Revers à Québec: le PQ confronté à la vague conservatrice
Hausse des GES: le Bloc fustige l'investissement public dans le pétrole
Rattrapage
Transition énergétique
Hausse des GES: le Bloc fustige l'investissement public dans le pétrole
Séparatisme albertain: «La province est extrêmement divisée en ce moment»
Rattrapage
L'électorat du sud de l'Alberta dans la mire
Séparatisme albertain: «La province est extrêmement divisée en ce moment»
Immobilier: «Ce n'est pas vrai que ça monte sans arrêt en ce moment, ça stagne»
Rattrapage
Condos et maisons à Montréal
Immobilier: «Ce n'est pas vrai que ça monte sans arrêt en ce moment, ça stagne»
L'extension du congé de taxe d'accise sur le carburant coûtera 5 milliards $
Rattrapage
La commission
L'extension du congé de taxe d'accise sur le carburant coûtera 5 milliards $