Gouvernement péquiste

Même s’il a promis de ne pas tenir de référendum sur la souveraineté du Québec tant que Donald Trump est le locataire de la Maison-Blanche, Paul St-Pierre Plamondon s’attelle déjà à la tâche.

Le Montreal Gazette nous a appris cette semaine que le premier ministre du Québec a nommé une équipe d’adjoints parlementaires pour consolider et promouvoir l’option indépendantiste.

Neuf députés se sont vus confier cette tâche et ceux-ci auront le mandat d’appuyer la ministre responsable de l’accession du Québec à l’indépendance, Catherine Gentilcore.

Écoutez l’ouverture de l’émission La commission avec Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle, vendredi.