À une semaine des élections de mi-mandat américaines, les républicains délaissent l'économie pour réorienter le débat sur des enjeux de société clivants et polarisants.

Guillaume Lavoie souligne que le camp conservateur mise désormais sur la peur du chaos et des attaques identitaires, notamment contre les personnes transgenres et les candidats musulmans, afin de remobiliser sa base militante.

Parallèlement, Donald Trump installe déjà les bases de contestations judiciaires pour expliquer une éventuelle défaite, cherchant à jeter le doute sur l'intégrité du scrutin et sur de présumées ingérences extérieures.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, mercredi à La commission.