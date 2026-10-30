Le Canada deviendra bel et bien un «membre associé» de l’Union européenne. C’est ce qu’a annoncé le premier ministre Mark Carney en conclusion du Sommet Canada-Union européenne à Montréal.

Ce statut spécial génère toutefois des conflits, puisque certains pays s’y opposent.

Écoutez Me Geneviève Dufour, professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle