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Certains pays s’y opposent

Membre associé de l’UE: «C’est comme être leur meilleur "chum"»

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Entendu dans

La commission

le 30 octobre 2026 14:06

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Membre associé de l’UE: «C’est comme être leur meilleur "chum"»
Le premier ministre du Canada Mark Carney et la présidente de l'Union européenne, Ursula von de Leyer / La Presse Canadienne

Le Canada deviendra bel et bien un «membre associé» de l’Union européenne. C’est ce qu’a annoncé le premier ministre Mark Carney en conclusion du Sommet Canada-Union européenne à Montréal.

Ce statut spécial génère toutefois des conflits, puisque certains pays s’y opposent. 

Écoutez Me Geneviève Dufour, professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, au micro de Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle

«Il y a encore beaucoup d’obstacles. D’une part, madame von der Leyen  [présidente de la Commission européenne] en a encore parlé jeudi de la possibilité que le Canada devienne membre associé. Suite à des contestations de certains pays européens, vendredi, elle a davantage parlé d’une relation le plus près possible de l’Union européenne, elle n’utilisait plus l’expression membre associée.»

Me Geneviève Dufour

Et quel impact ce statut de membre associé pourrait-il avoir sur le Canada?

«Ça ne veut certainement pas dire que, demain matin, on va adopter l’euro comme monnaie, ça ne veut certainement pas dire qu’on va faire partie des frontières européennes et qu’on va devoir se conformer à leur système migratoire. Je n’ai pas l’impression qu’on va perdre de notre souveraineté. Ça veut simplement dire que ça va être notre meilleur chum.»

Me Geneviève Dufour

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