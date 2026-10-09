Depuis une dizaine d'années, la course à pied connaît un engouement renouvelé au Québec, marqué notamment par une forte hausse de popularité auprès des jeunes.

À l'approche du marathon de Montréal, qui rassemble quelque 35 000 participants, l'entraîneur d'expérience Jean-Yves Cloutier partage son expertise et ses observations sur le sujet.

Quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour courir longtemps?

Écoutez Jean-Yves Cloutier, entraîneur pendant 40 ans, conférencier et auteur de Courir au bon rythme, promouvoir la course à pied, vendredi, avec Caroline Brisson et Luc Ferrandez.