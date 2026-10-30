Sommet Canada-UE

Que savez-vous de la doctrine Gérin-Lajoie?

L'ancien ministre Jean-François Lisée y revient, afin d'éclairer le boycott du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon au Sommet Canada–Union européenne.

Selon lui, le malaise suscité à Ottawa par deux hauts fonctionnaires ignorant ce principe illustre le décalage historique entre le fédéral et les compétences internationales du Québec.

Écoutez Jean-François Lisée, chroniqueur au Devoir et ex-chef du Parti québécois, expliquer la doctrine Gérin-Lajoie, vendredi à Lagacé le matin.

Il analyse aussi la portée stratégique du sommet face au repli américain et commente l'hypothèse d'une candidature conjointe Montréal–Lake Placid pour les Jeux olympiques d'hiver de 2042.