Droits des consommateurs

L'Office de la protection du consommateur (OPC) a suspendu, jusqu'au 16 octobre, le permis du concessionnaire Duclos Longueuil pour avoir chargé des montants supérieurs aux prix annoncés.

Des clients se sont vu imposer des frais supplémentaires, sans préavis, avant de signer leur contrat de vente, atteignant parfois jusqu'à 800 $ pour des options non demandées.

Écoutez Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, défendre ses membres, vendredi à La commission.

Afin de pallier cette situation, il présente plusieurs solutions qui seront adoptées afin de limiter les chances que ça se reproduise.