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Droits des consommateurs

Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 9 octobre 2026 14:23

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
La commission / Quality Stock Arts / Adobe Stock

L'Office de la protection du consommateur (OPC) a suspendu, jusqu'au 16 octobre, le permis du concessionnaire Duclos Longueuil pour avoir chargé des montants supérieurs aux prix annoncés.

Des clients se sont vu imposer des frais supplémentaires, sans préavis, avant de signer leur contrat de vente, atteignant parfois jusqu'à 800 $ pour des options non demandées. 

Écoutez Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, défendre ses membres, vendredi à La commission

Afin de pallier cette situation, il présente plusieurs solutions qui seront adoptées afin de limiter les chances que ça se reproduise.

«C'est les concessionnaires eux-mêmes qui ont décidé qu'on n'acceptait pas le statu quo. Moi, j'ai des membres qui travaillent très fort quotidiennement, qui se font concurrence sur le terrain. Vous le savez, il y a 40 marques au Québec, il y a 900 concessionnaires qui se font concurrence sur le terrain. Alors, faut-il qu'on puisse jouer tous sur les mêmes règles, avec les mêmes standards. Puis là, ces situations là, on les déplore pleinement.»

Ian P. Sam Yue Chi

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