Géopolitique mondiale tendue et divisée

De passage à Montréal dans le cadre du sommet Canada-Union européenne, le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, aborde les retombées stratégiques et industrielles de ce rapprochement avec les Européens face à un contexte géopolitique mondial de plus en plus tendu et divisé.
En ce qui concerne les contrats d'armement, les drones et les craintes entourant le contrôle américain à distance des futurs avions de chasse F-35, le ministre réfute fermement l'hypothèse qu'un pays tiers puisse paralyser la flotte canadienne.
Écoutez le ministre David McGuinty faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autre sujet abordé
- Risque d'invasion américaine le ministre qualifie ce scénario «d'impossibilité», précisant que les plans militaires évoqués relèvent d'exercices de simulation théorique normaux au sein de tout État souverain.