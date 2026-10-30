Géopolitique mondiale tendue et divisée

De passage à Montréal dans le cadre du sommet Canada-Union européenne, le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, aborde les retombées stratégiques et industrielles de ce rapprochement avec les Européens face à un contexte géopolitique mondial de plus en plus tendu et divisé.

En ce qui concerne les contrats d'armement, les drones et les craintes entourant le contrôle américain à distance des futurs avions de chasse F-35, le ministre réfute fermement l'hypothèse qu'un pays tiers puisse paralyser la flotte canadienne.

Écoutez le ministre David McGuinty faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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