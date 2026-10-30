Le souper du Sommet Canada–Union européenne tenu à Montréal a attiré les regards, notamment grâce à la présence remarquée de six anciens premiers ministres du Québec et de membres influents de la communauté d'affaires.

Toutefois, l'allocution en anglais seulement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rapidement créé la controverse.

Écoutez Dimitri Soudas donner son avis à ce sujet, lors de sa chronique politique, vendredi à Lagacé le matin.