Crise humanitaire au Proche-Orient

Alors que l'hiver approche, environ deux millions de personnes dans la bande de Gaza risquent de passer la saison froide dans des conditions inhumaines.
Les restrictions imposées par les autorités israéliennes empêchent l'accès aux services de base ainsi que l'entrée d'aide humanitaire, enfonçant davantage la population dans une précarité extrême.
Écoutez Caroline Willemen, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières au Moyen-Orient, dresser un portrait de la réalité du terrain, vendredi, à La commission.
Autres sujets abordés
- L'état des soins médicaux dispensés;
- L'évolution de la crise nutritionnelle chez les jeunes enfants et les femmes enceintes;
- Qu'est-ce que le commun des mortels peut faire pour aider?
«Vu l'énorme destruction de la bande de Gaza, des centaines de milliers de personnes sont encore sous des tentes ou même des structures qu'ils ont improvisées eux-mêmes. Ils ne vont pas pouvoir se protéger contre le froid, contre la pluie. L'année passée, il y a des bébés qui sont morts par hypothermie. Il y a aucun signe malheureusement qui pourrait nous dire que cette année-ci, ce sera différent parce que les circonstances n'ont presque pas changé.»