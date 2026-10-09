 Aller au contenu
Crise humanitaire au Proche-Orient

L'hiver à Gaza: «Des centaines de milliers de gens sont encore sous des tentes»

par 98.5

0:00
10:20

Entendu dans

La commission

le 9 octobre 2026 13:59

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
L'hiver à Gaza: «Des centaines de milliers de gens sont encore sous des tentes»
Des Palestiniens récupèrent leurs effets personnels dans un bâtiment détruit par une frappe aérienne israélienne survenue tard, le vendredi 9 octobre 2026, dans la ville de Gaza. / Associated Press / Jehad Alshrafi

Alors que l'hiver approche, environ deux millions de personnes dans la bande de Gaza risquent de passer la saison froide dans des conditions inhumaines.

Les restrictions imposées par les autorités israéliennes empêchent l'accès aux services de base ainsi que l'entrée d'aide humanitaire, enfonçant davantage la population dans une précarité extrême. 

Écoutez Caroline Willemen, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières au Moyen-Orient, dresser un portrait de la réalité du terrain, vendredi, à La commission.

Autres sujets abordés

  • L'état des soins médicaux dispensés; 
  • L'évolution de la crise nutritionnelle chez les jeunes enfants et les femmes enceintes;
  • Qu'est-ce que le commun des mortels peut faire pour aider?

«Vu l'énorme destruction de la bande de Gaza, des centaines de milliers de personnes sont encore sous des tentes ou même des structures qu'ils ont improvisées eux-mêmes. Ils ne vont pas pouvoir se protéger contre le froid, contre la pluie. L'année passée, il y a des bébés qui sont morts par hypothermie. Il y a aucun signe malheureusement qui pourrait nous dire que cette année-ci, ce sera différent parce que les circonstances n'ont presque pas changé.»

Caroline Willemen

Vous aimerez aussi

IA: Washington impose le terme «superintelligence»
Lagacé le matin
IA: Washington impose le terme «superintelligence»
0:00
2:30
Manifestations lycéennes à Paris: «Mon Dieu, il y avait du monde»
Le Québec maintenant
Manifestations lycéennes à Paris: «Mon Dieu, il y avait du monde»
0:00
4:25
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?
Rattrapage
Pollution et santé
Vivre près d’une route occupée: quels risques pour la santé?
35 000 personnes inscrites pour courir ce weekend
Rattrapage
Marathon de Montréal
35 000 personnes inscrites pour courir ce weekend
Imposition de la loupe nutritionnelle: une solution qui porte ses fruits
Rattrapage
Alimentation
Imposition de la loupe nutritionnelle: une solution qui porte ses fruits
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
Rattrapage
Droits des consommateurs
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
Revers à Québec: le PQ confronté à la vague conservatrice
Rattrapage
Caucus du Parti québécois à Drummondville
Revers à Québec: le PQ confronté à la vague conservatrice
Hausse des GES: le Bloc fustige l'investissement public dans le pétrole
Rattrapage
Transition énergétique
Hausse des GES: le Bloc fustige l'investissement public dans le pétrole
Séparatisme albertain: «La province est extrêmement divisée en ce moment»
Rattrapage
L'électorat du sud de l'Alberta dans la mire
Séparatisme albertain: «La province est extrêmement divisée en ce moment»
Immobilier: «Ce n'est pas vrai que ça monte sans arrêt en ce moment, ça stagne»
Rattrapage
Condos et maisons à Montréal
Immobilier: «Ce n'est pas vrai que ça monte sans arrêt en ce moment, ça stagne»
L'extension du congé de taxe d'accise sur le carburant coûtera 5 milliards $
Rattrapage
La commission
L'extension du congé de taxe d'accise sur le carburant coûtera 5 milliards $
«On est dans un territoire complètement nouveau, à la limite de la barbarie»
Rattrapage
Exécuter publiquement un criminel
«On est dans un territoire complètement nouveau, à la limite de la barbarie»
«Le geste de Mathieu Lacombe fait du tort à la CAQ et à toute son équipe»
Rattrapage
Visite de l'ex-ministre à la soirée du PQ
«Le geste de Mathieu Lacombe fait du tort à la CAQ et à toute son équipe»
Épiceries publiques : une idée réaliste?
Rattrapage
Proposition de Québec solidaire
Épiceries publiques : une idée réaliste?
Jusqu'où les policiers peuvent-ils aller lors d'une poursuite?
Rattrapage
Opération impliquant un jeune de 15 ans
Jusqu'où les policiers peuvent-ils aller lors d'une poursuite?
Iran: «Il n'y a pas beaucoup d'autres voies de sortie pour les États-Unis»
Rattrapage
Tensions au Moyen-Orient
Iran: «Il n'y a pas beaucoup d'autres voies de sortie pour les États-Unis»