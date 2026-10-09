Crise humanitaire au Proche-Orient

Alors que l'hiver approche, environ deux millions de personnes dans la bande de Gaza risquent de passer la saison froide dans des conditions inhumaines.

Les restrictions imposées par les autorités israéliennes empêchent l'accès aux services de base ainsi que l'entrée d'aide humanitaire, enfonçant davantage la population dans une précarité extrême.

Écoutez Caroline Willemen, coordinatrice d'urgence pour Médecins sans frontières au Moyen-Orient, dresser un portrait de la réalité du terrain, vendredi, à La commission.