Transition énergétique

Le Canada connait une nouvelle hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Comment explique-t-on cette situation?
S'appuyant sur les récents chiffres de l'Institut climatique du Canada, le député du Bloc québécois dans Repentigny et porte-parole en matière d'environnement, Patrick Bonin, dénonce une détérioration de la situation et anticipe une aggravation marquée pour les années à venir.
Écoutez-le à ce sujet, vendredi à La commission avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez.
«C'est 3 à 4 fois plus polluant à produire un baril de pétrole des sables bitumineux qu'un baril de pétrole dit conventionnel. Et ce pétrole [...] actuellement, il n'y a personne qui veut le développer au niveau des entreprises privées.»