Transition énergétique

Le Canada connait une nouvelle hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Comment explique-t-on cette situation?

S'appuyant sur les récents chiffres de l'Institut climatique du Canada, le député du Bloc québécois dans Repentigny et porte-parole en matière d'environnement, Patrick Bonin, dénonce une détérioration de la situation et anticipe une aggravation marquée pour les années à venir.

Écoutez-le à ce sujet, vendredi à La commission avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez.