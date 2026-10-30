À l'occasion de sa chronique sur les réseaux sociaux, Fred Labelle se penche sur le choix de Dictionary.com, qui a désigné le terme «maxxing» comme mot de l'année 2026.

Issu d'une contraction de «maximizing», le mot s'emploie seul ou comme suffixe pour désigner l'optimisation extrême d'une pratique, illustré notamment par le phénomène viral du «looksmaxxing» chez les jeunes hommes sur le Web.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle décortiquer le choix de du dictionnaire numérique anglophone vendredi à Lagacé le matin.