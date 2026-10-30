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Fausse demande, vrai salaire

Livreurs Uber Eats: le stratagème pour déjouer l’algorithme

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2026 09:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Livreurs Uber Eats: le stratagème pour déjouer l’algorithme
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Une vidéo virale tournée en France révèle une méthode ingénieuse employée par des livreurs Uber Eats pour faire grimper leur rémunération.

En passant simultanément de multiples commandes entre collègues avant de les annuler dans les délais prescrits, ils simulent un pic soudain de la demande.

L’algorithme réagit alors en augmentant les primes de zone, sans impact direct sur la facture finale du client.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, vendredi à Lagacé le matin

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