Fausse demande, vrai salaire

Une vidéo virale tournée en France révèle une méthode ingénieuse employée par des livreurs Uber Eats pour faire grimper leur rémunération.

En passant simultanément de multiples commandes entre collègues avant de les annuler dans les délais prescrits, ils simulent un pic soudain de la demande.

L’algorithme réagit alors en augmentant les primes de zone, sans impact direct sur la facture finale du client.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, vendredi à Lagacé le matin.