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Le PQ avait promis de les interdire

Signes religieux au primaire: «Ce n'est pas un enjeu dont on entend parler»

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Entendu dans

La commission

le 28 octobre 2026 13:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Signes religieux au primaire: «Ce n'est pas un enjeu dont on entend parler»
La commission / Cogeco Média

Lors de la campagne électorale, le Parti Québécois s'était engagé à interdire le port de signes religieux pour les élèves du primaire. Mais est-ce un réel enjeu sur le terrain ?

Écoutez François Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), faire le point mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Ce n'est pas un enjeu dont on entend parler sur le terrain. Et nous, comme direction, on devrait briser un lien de confiance qu'on a réussi à créer à certains moments avec certains jeunes, pour quelque chose qui est complètement accessoire? Honnêtement, ça peut risquer de briser un lien qui est extrêmement important entre l'école et la famille.»

François Côté

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