Le PQ avait promis de les interdire

Lors de la campagne électorale, le Parti Québécois s'était engagé à interdire le port de signes religieux pour les élèves du primaire. Mais est-ce un réel enjeu sur le terrain ?

Écoutez François Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), faire le point mercredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.