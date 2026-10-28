Elle demande un droit de parole

Balayée de la carte électorale lors du scrutin du 5 octobre, la Coalition Avenir Québec tente de maintenir une présence au parlement québécois.

Le chef intérimaire de la formation, Mathieu Lévesque, a officiellement sollicité le consentement des partis siégeant à l'Assemblée nationale afin de pouvoir y tenir des points de presse.

Il soutient que la CAQ, forte de plus de 500 000 votes, doit pouvoir contribuer aux grands débats de société, notamment sur l'itinérance.

Écoutez Mathieu Lévesque, chef par intérim de la CAQ, en discuter mercredi midi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Les commissaires rappellent toutefois l'ironie de la situation, face au sort jadis réservé à Éric Duhaime...