PSPP et Sommet Canada-UE: «La politique de la chaise vide ne donne rien»

S'étant vu refuser le droit de prononcer une courte allocution devant les dignitaires du sommet Canada-UE qui se déroule à Montréal, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a décliné l'invitation à être présent sur place.

En point de presse mercredi matin, il a d'ailleurs souligné que sa décision respecte la doctrine Gérin-Lajoie, qui consacre le prolongement international des compétences exclusives du Québec.

Si Stéphane Gendron s'est dit satisfait de ces explications, le chroniqueur doute néanmoins que cette réaction mène ultimement à quelque chose.

Écoutez l'analyse du chroniqueur et ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, au micro de L'instinct Marie-Ève ce mercredi.