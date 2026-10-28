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PSPP et Sommet Canada-UE: «La politique de la chaise vide ne donne rien»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 octobre 2026 10:43

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
PSPP et Sommet Canada-UE: «La politique de la chaise vide ne donne rien»
Stéphane Gendron / Cogeco Média

S'étant vu refuser le droit de prononcer une courte allocution devant les dignitaires du sommet Canada-UE qui se déroule à Montréal, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a décliné l'invitation à être présent sur place.

En point de presse mercredi matin, il a d'ailleurs souligné que sa décision respecte la doctrine Gérin-Lajoie, qui consacre le prolongement international des compétences exclusives du Québec.

Si Stéphane Gendron s'est dit satisfait de ces explications, le chroniqueur doute néanmoins que cette réaction mène ultimement à quelque chose.

Écoutez l'analyse du chroniqueur et ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, au micro de L'instinct Marie-Ève ce mercredi.

«C'est son affaire, c'est son choix. Mais à l'époque de René Lévesque, il n'y avait que deux partis. Aujourd'hui, on en a cinq. Il ne faut pas oublier que seulement 29 % des gens ont voté pour lui. Envoyer promener le fédéral, ça ne fait pas l'unanimité. Il a la légitimité d'avoir cette position-là, mais vis-à-vis des Québécois, s'il y a des ententes qui nous passent sous le nez, j'aimerais bien qu'il soit là pour ramasser le grain lui aussi.»

Stéphane Gendron

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