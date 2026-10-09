L'électorat du sud de l'Alberta dans la mire

À dix jours d'un grand référendum en Alberta, les mouvements souverainistes de la province intensifient leur campagne, particulièrement dans les régions rurales du Sud et les villes comme Lethbridge et Medicine Hat.

Le journaliste Antoine Trépanier, s'est rendu sur place, notamment dans la communauté de Coutts, pour mesurer la ferveur et les profondes divisions qui déchirent la province entre villes fédéralistes et campagnes indépendantistes.

Écoutez le journaliste de La Presse à ce sujet, vendredi, lors de l'émission La commission.