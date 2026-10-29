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Les humeurs de La commission

Tension entre Québec et Ottawa: «Mark Carney c'est un méchant centralisateur»

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Entendu dans

La commission

le 29 octobre 2026 13:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Tension entre Québec et Ottawa: «Mark Carney c'est un méchant centralisateur»
Le premier ministre Mark Carney, au centre, entouré à gauche d'Aiden Gomez, cofondateur et chef de la direction de Cohere, et à droite du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique Evan Solomon, annonce un investissement pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars dans l'entreprise canadienne d'IA Cohere, à Montréal, le jeudi 29 octobre 2026. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

On le sait, une vive tension opposant Paul St-Pierre Plamondon à Mark Carney entourant le sommet Canada-Union européenne.

Alors que le chef péquiste a dénoncé l'exclusion du Québec des pourparlers, Nathalie Normandeau a rectifié les faits en rappelant la présence de délégués québécois à quatre tables sectorielles.

Tout en déplorant le manque d'ouverture protocolaire d'Ottawa, les commissaires ont pointé du doigt les réflexes centralisateurs du premier ministre fédéral.

Le débat a également mis en lumière les inquiétudes entourant la stratégie industrielle et énergétique canadienne aux dépens des intérêts québécois. 

Écoutez les humeurs de La commission, jeudi après-midi. 

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