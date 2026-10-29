On le sait, une vive tension opposant Paul St-Pierre Plamondon à Mark Carney entourant le sommet Canada-Union européenne.

Alors que le chef péquiste a dénoncé l'exclusion du Québec des pourparlers, Nathalie Normandeau a rectifié les faits en rappelant la présence de délégués québécois à quatre tables sectorielles.

Tout en déplorant le manque d'ouverture protocolaire d'Ottawa, les commissaires ont pointé du doigt les réflexes centralisateurs du premier ministre fédéral.

Le débat a également mis en lumière les inquiétudes entourant la stratégie industrielle et énergétique canadienne aux dépens des intérêts québécois.

Écoutez les humeurs de La commission, jeudi après-midi.