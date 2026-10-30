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Pilule pour améliorer la vie sexuelle des femmes

«Le désir pour la femme, c’est complexe» -Sylvie Lavallée

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 30 octobre 2026 11:03

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Le désir pour la femme, c’est complexe» -Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

S’il existait une pilule pour améliorer la vie sexuelle des femmes, seriez-vous intéressés à l’essayer?

La question est venue en tête de la sexologue Sylvie Lavallée après avoir visionné le documentaire choc «La pilule du désir: qui contrôle la sexualité féminine?» sur Crave. 

On y suit le parcours du combattant d’une entrepreneure américaine qui tente de faire approuver une pilule pour aider les femmes avec des problèmes de libido. 

Si les hommes ont la fameuse petite pilule bleue, quel est l’équivalent pour les femmes qui ont besoin, elles aussi, d’un coup de pouce?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, discuter de ce sujet à l’émission L’instinct Marie-Eve, vendredi. 

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