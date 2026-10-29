 Aller au contenu
Pneus, batterie et antirouille

Bien préparer son véhicule pour affronter l'hiver au Québec

par 98.5

0:00
17:17

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 29 octobre 2026 11:02

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Bien préparer son véhicule pour affronter l'hiver au Québec
Au volant avec Benoît Charette / Cogeco Média

Ne vous laissez pas surprendre par le redoux d’automne: le froid arrive et votre voiture doit être prête!

Benoit Charette passe en revue l'essentiel pour rouler l'esprit tranquille.

Au-delà du rendez-vous crucial pour les pneus d’hiver, il révèle pourquoi votre batterie pourrait vous lâcher au pire moment, l'importance des essuie-glaces adaptés, les secrets d'un bon traitement antirouille et les indispensables à glisser d'urgence dans le coffre. 

Écoutez la chronique Au volant de Benoit Charette, jeudi à L'instinct Marie-Eve

Vous aimerez aussi

Louer ou acheter un véhicule: comment faire le bon choix?
L'instinct Marie-Eve
Louer ou acheter un véhicule: comment faire le bon choix?
0:00
15:12
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
La commission
Frais cachés chez les concessionnaires: l'OPC suspend un permis
0:00
10:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
AVC: «Si on agit vite, on a moins de chances d'avoir de graves séquelles»
Rattrapage
Comment détecter les signes?
AVC: «Si on agit vite, on a moins de chances d'avoir de graves séquelles»
Des villes devancent l'Halloween: «C'est une affaire de ressources humaines»
Rattrapage
Du 31 au 30 octobre
Des villes devancent l'Halloween: «C'est une affaire de ressources humaines»
Fraude: «Plus on vieillit, plus il y a une vulnérabilité qui s'installe»
Rattrapage
Protéger les aînés seuls et sans ressources
Fraude: «Plus on vieillit, plus il y a une vulnérabilité qui s'installe»
Téléréalité: pourquoi mentons-nous tous sur notre plaisir coupable?
Rattrapage
Livre: «Le laboratoire du réel»
Téléréalité: pourquoi mentons-nous tous sur notre plaisir coupable?
Coups bas en Ohio et chaise vide au Sommet Canada-Union européenne
Rattrapage
Les dessous de l'image publique
Coups bas en Ohio et chaise vide au Sommet Canada-Union européenne
Soins palliatifs: «Le mythe numéro un, c'est qu'il n'y a rien à faire»
Rattrapage
Documentaire «Jusqu'à la dernière lueur»
Soins palliatifs: «Le mythe numéro un, c'est qu'il n'y a rien à faire»
PSPP et Sommet Canada-UE: «La politique de la chaise vide ne donne rien»
Rattrapage
L'instinct Marie-Eve
PSPP et Sommet Canada-UE: «La politique de la chaise vide ne donne rien»
«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»
Rattrapage
Un nouveau livre blanc
«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»
Mort d'Alianka Royer: la famille dénonce le mutisme policier
Rattrapage
Décès inexpliqué à Trois-Rivières
Mort d'Alianka Royer: la famille dénonce le mutisme policier
Économiser grâce aux cartes-cadeaux? «Ça peut devenir super intéressant»
Rattrapage
Au lieu de les offrir à des proches
Économiser grâce aux cartes-cadeaux? «Ça peut devenir super intéressant»
Premières Nations: «Le nerf de la guerre est l'accès à l'énergie et aux mines»
Rattrapage
Réforme de la «Loi sur les Indiens»
Premières Nations: «Le nerf de la guerre est l'accès à l'énergie et aux mines»
Radars photo signalés: «Si ça peut aider à faire baisser la vitesse, tant mieux»
Rattrapage
Sur les applications comme Waze et Google Maps
Radars photo signalés: «Si ça peut aider à faire baisser la vitesse, tant mieux»
De la quête de jeunesse aux mystères terrifiants d’Halloween
Rattrapage
Réincarnation et maison maudite
De la quête de jeunesse aux mystères terrifiants d’Halloween
Des amendes pour l’utilisation du haut-parleur dans l’espace public?
Rattrapage
Musique ou conversations téléphoniques
Des amendes pour l’utilisation du haut-parleur dans l’espace public?