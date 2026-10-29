Pneus, batterie et antirouille

Ne vous laissez pas surprendre par le redoux d’automne: le froid arrive et votre voiture doit être prête!

Benoit Charette passe en revue l'essentiel pour rouler l'esprit tranquille.

Au-delà du rendez-vous crucial pour les pneus d’hiver, il révèle pourquoi votre batterie pourrait vous lâcher au pire moment, l'importance des essuie-glaces adaptés, les secrets d'un bon traitement antirouille et les indispensables à glisser d'urgence dans le coffre.

Écoutez la chronique Au volant de Benoit Charette, jeudi à L'instinct Marie-Eve.