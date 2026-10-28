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Les dessous de l'image publique

Coups bas en Ohio et chaise vide au Sommet Canada-Union européenne

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 octobre 2026 11:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Coups bas en Ohio et chaise vide au Sommet Canada-Union européenne
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Aux États-Unis, en pleine campagne électorale en Ohio, une candidate voit sa propre mère recrutée dans une publicité d’attaque contre elle.

Est-ce que la limite éthique a été franchie ? 

Au Canada, la diplomatie québécoise est secouée par le refus de Paul St-Pierre Plamondon de participer au dîner du Sommet Canada-Union européenne. 

Quel sera l'effet sur l'opinion publique québécoise?

Écoutez le stratège en communication Louis Aucoin lever le voile sur les dessous de l'image publique, mercredi à L'instinct Marie-Eve. 

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