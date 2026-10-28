Aux États-Unis, en pleine campagne électorale en Ohio, une candidate voit sa propre mère recrutée dans une publicité d’attaque contre elle.

Est-ce que la limite éthique a été franchie ?

Au Canada, la diplomatie québécoise est secouée par le refus de Paul St-Pierre Plamondon de participer au dîner du Sommet Canada-Union européenne.

Quel sera l'effet sur l'opinion publique québécoise?

Écoutez le stratège en communication Louis Aucoin lever le voile sur les dessous de l'image publique, mercredi à L'instinct Marie-Eve.