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Elle devient sobre à 18 ans

Alcoolisme à l'adolescence: «C'est possible de s'en sortir» -Alice Daudelin

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 29 octobre 2026 11:55

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Alcoolisme à l'adolescence: «C'est possible de s'en sortir» -Alice Daudelin
La dépendance peut toucher les gens de tous les milieux sociaux et de tous les âges, souligne Alice Daudelin. / Phushutter/Adobe Stock

Devenue dépendante à l’alcool pendant la pandémie alors qu’elle n'était qu'une adolescente, Alice Daudelin a choisi la sobriété à seulement 18 ans grâce au soutien de ses parents et à une thérapie.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, elle brise le tabou de l'alcoolisme chez les adolescents et souligne que la dépendance peut toucher les gens de tous les milieux sociaux et de tous les âges.

Écoutez le témoignage d'Alice Daudelin au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay, jeudi.

«Je pense que ça peut aider des jeunes de réaliser qu'on peut s'en sortir. Ce n'est pas plate d'être sobre, au contraire, ça en vaut la peine. Souvent, je me disais : "J'ai seulement 18 ans, d'autres vont arrêter à 50 ans, je peux encore en profiter." Mais ça ne vaut pas la peine de vivre de telles déceptions et autant d'épreuves. Comme on le rappelle souvent, l'abus d'alcool peut mener à l'hôpital ou même à la mort.»

Alice Daudelin

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