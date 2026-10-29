Elle devient sobre à 18 ans

Devenue dépendante à l’alcool pendant la pandémie alors qu’elle n'était qu'une adolescente, Alice Daudelin a choisi la sobriété à seulement 18 ans grâce au soutien de ses parents et à une thérapie.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, elle brise le tabou de l'alcoolisme chez les adolescents et souligne que la dépendance peut toucher les gens de tous les milieux sociaux et de tous les âges.

Écoutez le témoignage d'Alice Daudelin au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay, jeudi.