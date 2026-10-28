Livre: «Le laboratoire du réel»

Vous aimez la téléréalité, mais vous prétendez la regarder «au second degré» pour ne pas paraître superficiel? Vous êtes loin d’être seul.
D’Occupation Double à Survivor Québec, pourquoi ces formats continuent-ils d’être populaires 25 ans après leur apparition, alors qu'on leur prédisait une fin rapide?
Écoutez l'analyse de l'auteur de l'ouvrage Le laboratoire du réel: Comprendre la téléréalité, Pierre Barrette, au micro de l'animatrice Marie-Ève Tremblay.
«Je pense que c'est un trait commun à peu près à tous les spectateurs de téléréalité que de croire qu'ils sont à peu près les seuls, ou en tout cas qu'ils ne sont pas très nombreux à la regarder au second degré, alors que c'est le cas de tout le monde. Le plaisir qu'on prend à regarder la téléréalité est presque toujours un plaisir distancé. On regarde non pas en s'immergeant, mais avec un point de vue critique. Et c'est ce point de vue critique lui-même, je pense, qui rend l'expérience plaisante.»