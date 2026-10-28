Livre: «Le laboratoire du réel»

Vous aimez la téléréalité, mais vous prétendez la regarder «au second degré» pour ne pas paraître superficiel? Vous êtes loin d’être seul.

D’Occupation Double à Survivor Québec, pourquoi ces formats continuent-ils d’être populaires 25 ans après leur apparition, alors qu'on leur prédisait une fin rapide?

Écoutez l'analyse de l'auteur de l'ouvrage Le laboratoire du réel: Comprendre la téléréalité, Pierre Barrette, au micro de l'animatrice Marie-Ève Tremblay.