Comment détecter les signes?

La Journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC), qui a lieu chaque année le 29 octobre, est une occasion de se rappeler les symptômes à surveiller en cas de crise.

L’AVC, principale cause d’incapacité chez l’adulte au Québec et dans le monde, touche de plus en plus de jeunes, notamment en raison de mauvaises habitudes de vie.

Une intervention rapide, idéalement dans les quatre heures, limite les séquelles grâce à la plasticité neuronale et à la réadaptation.

Écoutez la cheffe de programme en neurologie à l'Hôpital de réadaptation Villa Medica, Camille Laplante-Rayworth, présenter les signes précurseurs d'un AVC à surveiller à L'Instinct Marie-Ève.