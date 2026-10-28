Un nouveau livre blanc

Et si la véritable clé pour freiner l’itinérance ne se trouvait pas seulement dans les refuges d’urgence, mais bien en amont?

Avec le dépôt d'un tout nouveau livre blanc, Michèle Chappaz nous invite à un virage incontournable: accompagner nos jeunes de la DPJ, les patients convalescents et les personnes sortant de détention pour leur éviter le saut dans le vide.

Écoutez Michèle Chappaz, directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM), mercredi à L'instinct Marie-Eve.