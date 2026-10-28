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Un nouveau livre blanc

«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 octobre 2026 10:26

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»
DPJ, hôpitaux, prisons: prévenir l’itinérance dès les sorties étatiques... / Adobe Stock

Et si la véritable clé pour freiner l’itinérance ne se trouvait pas seulement dans les refuges d’urgence, mais bien en amont?

Avec le dépôt d'un tout nouveau livre blanc, Michèle Chappaz nous invite à un virage incontournable: accompagner nos jeunes de la DPJ, les patients convalescents et les personnes sortant de détention pour leur éviter le saut dans le vide.  

Écoutez Michèle Chappaz, directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM), mercredi à L'instinct Marie-Eve

«Notre principale motivation, c'est qu'on pense qu'on a besoin de changer de cap et de passer de l'urgence, de la gestion, de l'urgence de cette crise humanitaire qui est l'itinérance à la prévention en amont.»

Michèle Chappaz

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