Un nouveau livre blanc

Et si la véritable clé pour freiner l’itinérance ne se trouvait pas seulement dans les refuges d’urgence, mais bien en amont?
Avec le dépôt d'un tout nouveau livre blanc, Michèle Chappaz nous invite à un virage incontournable: accompagner nos jeunes de la DPJ, les patients convalescents et les personnes sortant de détention pour leur éviter le saut dans le vide.
Écoutez Michèle Chappaz, directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM), mercredi à L'instinct Marie-Eve.
«Notre principale motivation, c'est qu'on pense qu'on a besoin de changer de cap et de passer de l'urgence, de la gestion, de l'urgence de cette crise humanitaire qui est l'itinérance à la prévention en amont.»