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Décès inexpliqué à Trois-Rivières

Mort d'Alianka Royer: la famille dénonce le mutisme policier

par Cogeco Média

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 27 octobre 2026 11:25

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Mort d'Alianka Royer: la famille dénonce le mutisme policier
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Alianka Royer est décédée dans des conditions nébuleuses et troublantes, à Trois-Rivières en 2024. 

Deux ans plus tard, les proches de la victime, Nadia Lévesque et Eugénie Roy, brisent le silence.

Elles dénoncent l'absence d'interrogatoire de son ex-fréquentation violente, qui a pourtant passé 48 heures auprès du corps avant de s’enlever la vie quelques semaines plus tard.

Réclamant l'accès au dossier d'enquête, elles exigent des réponses claires des autorités. 

Écoutez l'entrevue exclusive avec la mère et meilleure amie d’Alianka Royer, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Je ne comprends pas que quelqu'un qui aille passer deux jours avec un cadavre, on s'entend bien, un cadavre, n'ait pas appelé personne, et je considère qu'il n'y a aucune raison valable pour laquelle c'est moi qui l'ai trouvée...»

La mère de la victime

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