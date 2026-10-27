Décès inexpliqué à Trois-Rivières

Alianka Royer est décédée dans des conditions nébuleuses et troublantes, à Trois-Rivières en 2024.

Deux ans plus tard, les proches de la victime, Nadia Lévesque et Eugénie Roy, brisent le silence.

Elles dénoncent l'absence d'interrogatoire de son ex-fréquentation violente, qui a pourtant passé 48 heures auprès du corps avant de s’enlever la vie quelques semaines plus tard.

Réclamant l'accès au dossier d'enquête, elles exigent des réponses claires des autorités.

Écoutez l'entrevue exclusive avec la mère et meilleure amie d’Alianka Royer, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.