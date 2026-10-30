À la veille de la grande distribution

L’Halloween est à nos portes, et les initiatives se multiplient pour en faire une fête inclusive et rassembleuse.

Carl Marchand présente un mouvement qui encourage les citoyens à distribuer leurs friandises au bas des escaliers afin d'accueillir les enfants à mobilité réduite ou en situation de handicap.

Il met aussi en lumière l'impressionnant village d'Halloween créé par Mélanie Lechasseur à Lorraine, où tout un voisinage se mobilise dans un décor féerique.

Écoutez la chronique sur le terrain de Carl Marchand, vendredi à Lagacé le matin.

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