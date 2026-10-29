Protéger les aînés seuls et sans ressources

À la suite de révélations sur Nicole Mourgues — une aînée isolée dont le testament de 1,7 million de dollars a presque tombé entre les mains d'un couple manipulateur —, Marie-Eve Tremblay s'interroge sur l'efficacité du filet de sécurité québécois pour les personnes âgées en deuil

Marguerite Blais dénonce la persistance des abus, en soulignant que 69 % des signalements relèvent de la maltraitance financière.

Écoutez l'ex-ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay.

Bien qu'elle salue les avancées du Processus d'intervention concertée (PIC) et la vigilance accrue dans les banques, les intervenants rappellent l'urgence de contrer la solitude extrême qui fragilise les personnes âgées.