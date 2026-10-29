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Protéger les aînés seuls et sans ressources

Fraude: «Plus on vieillit, plus il y a une vulnérabilité qui s'installe»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le October 29, 2026 10:29 AM

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Fraude: «Plus on vieillit, plus il y a une vulnérabilité qui s'installe»
Abus de personnes aînées: 69 % des cas de maltraitance sont financiers. / Adobe Stock

À la suite de révélations sur Nicole Mourgues — une aînée isolée dont le testament de 1,7 million de dollars a presque tombé entre les mains d'un couple manipulateur —, Marie-Eve Tremblay s'interroge sur l'efficacité du filet de sécurité québécois pour les personnes âgées en deuil

Marguerite Blais dénonce la persistance des abus, en soulignant que 69 % des signalements relèvent de la maltraitance financière. 

Écoutez l'ex-ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Bien qu'elle salue les avancées du Processus d'intervention concertée (PIC) et la vigilance accrue dans les banques, les intervenants rappellent l'urgence de contrer la solitude extrême qui fragilise les personnes âgées.

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