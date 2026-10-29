Du 31 au 30 octobre

Certaines municipalités québécoises ont décidé de devancer les célébrations de l'Halloween sur leur territoire du samedi 31 au vendredi 30 octobre, une décision qui a suscité son lot de railleries dans l'opinion publique.
Au micro de l'animatrice Marie-Ève Tremblay jeudi, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, a apporté d'importantes explications sur cette décision prise par plusieurs localités.
Selon lui, les conventions collectives des employés de certaines municipalités les incitent en bonne partie à prendre de telles décisions.
Écoutez à ce sujet le commentaire de l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«C'est une affaire de ressources humaines. [...] La fin de semaine, c'est du temps supplémentaire. Tout ce qui sort de l'horaire, c'est du temps supplémentaire, et ça, ça coûte cher. Le monde pense qu'on fête sur le bras de la municipalité, mais il y a de l'organisation derrière ça. C'est pour ça qu'il y a des départements de loisirs et du monde qui travaille à planifier ça, pour ne pas qu'il arrive d'accident non plus.»