Du 31 au 30 octobre

Certaines municipalités québécoises ont décidé de devancer les célébrations de l'Halloween sur leur territoire du samedi 31 au vendredi 30 octobre, une décision qui a suscité son lot de railleries dans l'opinion publique.

Au micro de l'animatrice Marie-Ève Tremblay jeudi, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, a apporté d'importantes explications sur cette décision prise par plusieurs localités.

Selon lui, les conventions collectives des employés de certaines municipalités les incitent en bonne partie à prendre de telles décisions.

Écoutez à ce sujet le commentaire de l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, jeudi, au micro de Marie-Eve Tremblay.