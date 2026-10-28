 Aller au contenu
Documentaire «Jusqu'à la dernière lueur»

Soins palliatifs: «Le mythe numéro un, c'est qu'il n'y a rien à faire»

par 98.5

0:00
17:19

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 28 octobre 2026 11:22

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Soins palliatifs: «Le mythe numéro un, c'est qu'il n'y a rien à faire»
Dr Jean Zigby dans les studios du 98.5, mercredi le 28 octobre. / Cogeco Média

Dans le documentaire Jusqu’à la dernière lueur : L’histoire de vie derrière les soins palliatifs, le documentariste Julien Lombard met en lumière le travail méconnu de ces professionnels qui donnent un dernier souffle de vie et de dignité à leurs patients. 

Écoutez à ce sujet Julien Lombard, documentariste et conseiller aux communications et relations médias chez Santé Québec, ainsi que le Dr Jean Zigby, directeur des soins de support et soins palliatifs à Santé Québec, au micro de Marie-Ève Tremblay.

«Comme tout le monde, j'avais beaucoup de préjugés sur les soins palliatifs. Pour moi, c'était la fin, l'arrêt des soins : les médecins baissaient les bras et abandonnaient un peu leurs patients. J'avais peur et je me disais que les soins palliatifs étaient l'endroit où l'on va mourir, où il n'y a plus rien à faire. Piqué par la curiosité, j'ai voulu voir ce qui se cachait derrière les portes de ce service. Une fois l'autorisation obtenue, j'y ai découvert un monde fantastique.»

Julien Lombard sur le documentaire Jusqu'à la dernière lueur: L'histoire derrière les soins palliatifs

«Le préjugé numéro un, c'est de croire que les soins palliatifs interviennent quand il n'y a plus rien à faire, qu'on parque les patients dans une chambre ou un couloir sans rien faire d'autre pour eux, comme un abandon. Le deuxième mythe, c'est de penser que ces soins ne concernent que les toutes dernières heures de la vie, et non pas le temps où la personne peut encore être active.»

Dr Jean Zigby

Vous aimerez aussi

«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»
L'instinct Marie-Eve
«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»
0:00
14:27
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Téléréalité: pourquoi mentons-nous tous sur notre plaisir coupable?
Rattrapage
Livre: «Le laboratoire du réel»
Téléréalité: pourquoi mentons-nous tous sur notre plaisir coupable?
Coups bas en Ohio et chaise vide au Sommet Canada-Union européenne
Rattrapage
Les dessous de l'image publique
Coups bas en Ohio et chaise vide au Sommet Canada-Union européenne
PSPP et Sommet Canada-UE: «La politique de la chaise vide ne donne rien»
Rattrapage
L'instinct Marie-Eve
PSPP et Sommet Canada-UE: «La politique de la chaise vide ne donne rien»
«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»
Rattrapage
Un nouveau livre blanc
«30 % des jeunes qui sortent de la DPJ vont vivre un épisode d'itinérance»
Mort d'Alianka Royer: la famille dénonce le mutisme policier
Rattrapage
Décès inexpliqué à Trois-Rivières
Mort d'Alianka Royer: la famille dénonce le mutisme policier
Économiser grâce aux cartes-cadeaux? «Ça peut devenir super intéressant»
Rattrapage
Au lieu de les offrir à des proches
Économiser grâce aux cartes-cadeaux? «Ça peut devenir super intéressant»
Première Nations: «Le nerf de la guerre est l'accès à l'énergie et aux mines»
Rattrapage
Réforme de la «Loi sur les Indiens»
Première Nations: «Le nerf de la guerre est l'accès à l'énergie et aux mines»
Radars photo signalés: «Si ça peut aider à faire baisser la vitesse, tant mieux»
Rattrapage
Sur les applications comme Waze et Google Maps
Radars photo signalés: «Si ça peut aider à faire baisser la vitesse, tant mieux»
De la quête de jeunesse aux mystères terrifiants d’Halloween
Rattrapage
Réincarnation et maison maudite
De la quête de jeunesse aux mystères terrifiants d’Halloween
Des amendes pour l’utilisation du haut-parleur dans l’espace public?
Rattrapage
Musique ou conversations téléphoniques
Des amendes pour l’utilisation du haut-parleur dans l’espace public?
Travailler moins vite avec l’IA: la nouvelle réalité au boulot
Rattrapage
Certains choisissent de ralentir le rythme
Travailler moins vite avec l’IA: la nouvelle réalité au boulot
Changement d’heure: «Pourquoi c’est devenu un débat?»
Rattrapage
Retour à l’heure normale de l’Est
Changement d’heure: «Pourquoi c’est devenu un débat?»
Hausse des inscriptions immobilières: une réelle occasion pour les acheteurs?
Rattrapage
Retour vers l'équilibre du marché québécois
Hausse des inscriptions immobilières: une réelle occasion pour les acheteurs?
Travaux manuels: «Mon doigt s'est effiloché comme un Ficello» -Jonathan Roberge
Rattrapage
Les hommes minimisent-ils leurs blessures?
Travaux manuels: «Mon doigt s'est effiloché comme un Ficello» -Jonathan Roberge