Dans le documentaire Jusqu’à la dernière lueur : L’histoire de vie derrière les soins palliatifs, le documentariste Julien Lombard met en lumière le travail méconnu de ces professionnels qui donnent un dernier souffle de vie et de dignité à leurs patients.

Écoutez à ce sujet Julien Lombard, documentariste et conseiller aux communications et relations médias chez Santé Québec, ainsi que le Dr Jean Zigby, directeur des soins de support et soins palliatifs à Santé Québec, au micro de Marie-Ève Tremblay.