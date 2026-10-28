Dans le documentaire Jusqu’à la dernière lueur : L’histoire de vie derrière les soins palliatifs, le documentariste Julien Lombard met en lumière le travail méconnu de ces professionnels qui donnent un dernier souffle de vie et de dignité à leurs patients.
Écoutez à ce sujet Julien Lombard, documentariste et conseiller aux communications et relations médias chez Santé Québec, ainsi que le Dr Jean Zigby, directeur des soins de support et soins palliatifs à Santé Québec, au micro de Marie-Ève Tremblay.
«Comme tout le monde, j'avais beaucoup de préjugés sur les soins palliatifs. Pour moi, c'était la fin, l'arrêt des soins : les médecins baissaient les bras et abandonnaient un peu leurs patients. J'avais peur et je me disais que les soins palliatifs étaient l'endroit où l'on va mourir, où il n'y a plus rien à faire. Piqué par la curiosité, j'ai voulu voir ce qui se cachait derrière les portes de ce service. Une fois l'autorisation obtenue, j'y ai découvert un monde fantastique.»
«Le préjugé numéro un, c'est de croire que les soins palliatifs interviennent quand il n'y a plus rien à faire, qu'on parque les patients dans une chambre ou un couloir sans rien faire d'autre pour eux, comme un abandon. Le deuxième mythe, c'est de penser que ces soins ne concernent que les toutes dernières heures de la vie, et non pas le temps où la personne peut encore être active.»